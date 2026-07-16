ख़ातम मुख्यालय: इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करो – हम क्षेत्र में बचे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे

समाचार एजेंसी ABNA की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नल इब्राहिम ज़ोलफ़ग़ारी, ख़ातम अल-अनबिया के केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता, ने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा: इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करो – हम क्षेत्र में बचे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे।

कर्नल इब्राहिम ज़ोलफ़ग़ारी के पूरे बयान का पाठ इस प्रकार है:

आपराधिक अमेरिका, क्षेत्र में अपनी बागी गतिविधियों और असुरक्षा फैलाने का क्रम जारी रखे हुए है।

पहली बात, फिर से ज़ोर देकर कहा जाता है कि किसी भी स्थिति में और किसी भी तरह से हम अमेरिका को, एक विदेशी और क्षेत्रेतर देश के रूप में, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देंगे। यह ईरान की अजेय लाल रेखा है।

यदि अमेरिकी राष्ट्रपति (जो भीतर से खोखला है) की हालिया धमकियाँ, जिसमें उस देश की आक्रामक सेना द्वारा इस्लामी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कही गई है, अमल में आती हैं, तो वह सब कुछ जो ईरान की शालीनता के कारण अभी तक सुरक्षित बचा है – अर्थात क्षेत्र में सभी इंफ्रास्ट्रक्चर – इस्लामी गणराज्य ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं के फ़ौलादी प्रहारों से चूर-चूर कर दिया जाएगा, ऐसा कि उनका कोई निशान न बचे और मानो वे शुरू से थे ही नहीं।

अज्ञानी दुश्मन जान ले: हमारे लिए वीरता का क्षण, संकोच का क्षण नहीं है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया गया प्रहार समतुल्य नहीं, बल्कि श्रेष्ठ प्रहार है। ऐसे प्रहार जो कभी भी अधिक तीव्र, व्यापक और विनाशकारी होंगे। उस राष्ट्र की क्रोधाग्नि जिसने कभी समर्पण नहीं किया, आक्रमणकारी को झुलसा देगी।