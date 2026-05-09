ईरान और अमेरिका के बीच फिर शुरू हो सकती है बातचीत : अमेरिकी मीडिया

अमेरिकी मीडिया के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत दोबारा शुरू होने की संभावना है। यह बातचीत अगले हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकती है।

अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि दोनों देश मध्यस्थों के जरिए 14 बिंदुओं वाला एक समझौता तैयार कर रहे हैं। इसमें युद्ध खत्म करने के लिए एक महीने का बातचीत का ढांचा तय किया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते में ईरान से कहा गया है कि वह हुर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी में ढील दे। इसके बदले में अमेरिका भी बातचीत शुरू होने के 30 दिनों के भीतर ईरान के बंदरगाहों पर लगाया गया प्रतिबंध धीरे-धीरे हटाएगा।

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, यह संभावित बातचीत ऐसे समय में सामने आई है जब क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और दोनों पक्ष युद्ध खत्म करने के लिए नए कूटनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं।