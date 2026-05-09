 हिज़्बुल्लाह की एयर डिफेंस और ड्रोन ताकत से जायोनी हल्कों में चिंता

अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी मीडिया ने कहा है कि लेबनान में ज़ायोनी सेना की हवाई गतिविधियों को अब पहले से ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अल-मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक, ज़ायोनी मीडिया का दावा है कि हिज़्बुल्लाह ने अपने एयर डिफेंस और ड्रोन यूनिट्स को काफी मजबूत कर लिया है, जिससे ज़ायोनी सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है।

ज़ायोनी अखबार “इज़राइल हायोम” ने लिखा कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से ज़ायोनी सेना, खासकर उसकी वायुसेना, के लिए खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हिज़्बुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाए जाने के डर की वजह से लेबनान के ऊपर ज़ायोनी ड्रोन की उड़ानें कम कर दी गई हैं।

अखबार के अनुसार, हिज़्बुल्लाह की कोशिश है कि लेबनान में ज़ायोनी की हवाई कार्रवाइयों को सीमित और प्रभावित किया जाए। इसी बीच, ज़ायोनी चैनल “कान” ने रिपोर्ट दी कि हाल की घटनाओं, खासकर ड्रोन से जुड़े मामलों के बाद, ज़ायोनी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तरी कब्जे वाले इलाकों में खतरे का स्तर बढ़ा दिया गया है और ज़ायोनी अधिकारियों को डर है कि ड्रोन युद्ध का एक नया दौर शुरू हो सकता है। हिब्रू मीडिया ने यह भी बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ज़ायोनी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हाल की सुरक्षा घटनाओं पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी न करें।