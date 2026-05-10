हुर्मुज़ में उतरी ईरान की खतरनाक डॉल्फ़िन्स ऑफ पर्शियन गल्फ

ईरानी नौसेना के कमांडर ने कहा है कि देश में निर्मित हल्की पनडुब्बियां हुर्मुज़ जलडमरूमध्य में दुश्मन जहाजों की निगरानी, पीछा करने और संभावित कार्रवाई के लिए तैनात की गई हैं। अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी नौसेना प्रमुख एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि ईरान की स्वदेशी हल्की पनडुब्बियां मौजूदा खतरों और आवश्यकताओं के अनुसार हुर्मुज़ जलडमरूमध्य के जल क्षेत्र में तैनात की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि ये पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में लंबे समय तक रहने की क्षमता रखती हैं और इस रणनीतिक जलमार्ग में दुश्मन जहाजों की निगरानी, पीछा करने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी रखती हैं। उनके अनुसार, नौसेना के अधिकारी और कर्मी इन पनडुब्बियों को आमतौर पर “पर्शियन गल्फ के डॉल्फ़िन” कहते हैं।

कमांडर शहराम ईरानी ने आगे कहा कि इन “डॉल्फ़िन्स ऑफ पर्शियन गल्फ” ने नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन के लिए एक ऑपरेशन के दौरान सतह पर आकर विभिन्न सैन्य अभ्यास किए, जिसे विध्वंसक जहाज़ ‘दना’ के शहीदों की याद को समर्पित किया गया, और बाद में वे अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों को जारी रखने के लिए फिर से समुद्र की गहराइयों में लौट गए।