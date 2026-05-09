ईरान का संयुक्त राष्ट्र को पत्र; हुर्मुज में अमेरिकी हरकतों के विनाशकारी परिणाम होंगे

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि फारस की खाड़ी और हुर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका की लगातार सैन्य कार्रवाइयाँ व्यापक तबाही का कारण बन सकती हैं।

अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में अमेरिका की गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और चेतावनी दी है कि इन कदमों के परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं।

इरवानी ने पत्र में कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाइयाँ न केवल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं, बल्कि यह संकट दुनिया के अन्य हिस्सों तक फैलकर वैश्विक शांति और सुरक्षा को भी गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी।

इरवानी ने अपने पत्र में बताया कि 7 मई 2026 की देर रात अमेरिकी बलों ने बंदर जास्क और हुर्मुज जलडमरूमध्य के पास दो ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया, साथ ही ईरान के तटीय क्षेत्रों के निकट कई स्थानों पर भी हमले किए गए। उन्होंने कहा कि ये हमले खुली आक्रामकता और उकसावे की कार्रवाई हैं, जिनकी पुष्टि स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी की है, और ये 8 अप्रैल 2026 के युद्धविराम समझौते का स्पष्ट उल्लंघन हैं। ये कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का भी खुला उल्लंघन हैं।

ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने आगे कहा कि अमेरिका ने तथाकथित समुद्री नाकेबंदी के जरिए ईरानी व्यापारिक जहाजों पर बार-बार हमले किए, उन्हें अवैध रूप से जब्त किया और चालक दल को बंधक बनाया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री डकैती के समान है।

पत्र में कहा गया है कि अमेरिका की ये कार्रवाइयाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1974 के प्रस्ताव 3314 के अनुसार आक्रामकता की श्रेणी में आती हैं और क्षेत्र को और अधिक अस्थिर बना रही हैं। इरावानी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अमेरिका का ऐसा व्यवहार उसकी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के विपरीत है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया को तनाव कम करने, वार्ता और कूटनीतिक समाधान की तत्काल आवश्यकता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है और अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठा सकता है। इरवानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद से मांग की कि वे अमेरिका की गैरकानूनी कार्रवाइयों, विशेष रूप से ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी, की स्पष्ट और खुलकर निंदा करें और अमेरिका को आगे किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई से रोकें।