अमेरिकी मीडिया का दावा, इस्राईल ने ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इराक में बनाया था अड्डा

अमेरिकी अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इस्राईल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले इराक के रेगिस्तान में एक गुप्त अड्डा स्थापित किया था।

अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अखबार The Wall Street Journal ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि इस्राईल ने ईरान के खिलाफ अभियान शुरू होने से पहले इराकी क्षेत्र में एक गुप्त अड्डा बनाया था। रिपोर्ट के अनुसार, यह अड्डा कार्रवाई शुरू होने से कुछ समय पहले इराक के रेगिस्तान में स्थापित किया गया था। सूत्रों का कहना है कि इस स्थान का उपयोग इस्राईली विशेष बलों के बेस और इस्राईली वायुसेना के लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में किया जा रहा था।

वाल स्ट्रीट जर्नल ने आगे अपने सूत्रों के हवाले से लिखा कि युद्ध की शुरुआत में इस्राईल ने इराकी बलों पर हवाई हमले भी किए, क्योंकि उसे आशंका थी कि वे इस गुप्त अड्डे के बारे में जान सकते हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस अड्डे पर रेस्क्यू टीमें तैनात थीं, ताकि अगर इस्राईली लड़ाकू विमान गिर जाएं तो तुरंत बचाव अभियान चलाया जा सके। सूत्रों के अनुसार, इस्फहान के पास एक अमेरिकी F-15 विमान के गिरने के बाद इस्राईल ने उसके चालक दल को बचाने के लिए तैयारी दिखाई और बचाव अभियानों के समर्थन में हवाई हमले भी किए।