हिज़्बुल्लाह का जायोनी सेना पर करारा प्रहार; युद्धविराम उल्लंघन का दिया जवाब

हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों ने अल-बियाज़ा और अत-तैयबा सहित कई इलाकों में ज़ायोनी सैन्य ठिकानों, टैंकों और घायल सैनिकों को ले जाने वाली टीमों को ड्रोन और गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया।

अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान के लोकप्रिय प्रतिरोधी संगठन हिज़्बुल्लाह ने इस्राईल की ओर से लगातार युद्धविराम उल्लंघन के जवाब में अपनी ताज़ा सैन्य कार्रवाइयों का विवरण जारी किया और इस्राईली सेना के खिलाफ 5 प्रभावी ऑपरेशन करने की खबर दी है।

हिज़्बुल्लाह ने बताया कि लेबनानी लड़ाकों ने अल-बियाज़ा क्षेत्र में इस्राईली तोपखाने के ठिकानों को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ घंटों बाद उसी इलाके में एक और आत्मघाती ड्रोन हमले में इस्राईली सैनिकों के ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया।

इसी तरह, हिज़्बुल्लाह ने कहा कि इस्राईली सैनिकों की एक टीम, जो घायलों को ले जाने के लिए अत-तैयबा क्षेत्र की ओर जा रही थी, उसे भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि कफरकला के पास तल नहास इलाके में इस्राईली सैनिकों और उनके सैन्य उपकरणों को एक गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया।

हिज़्बुल्लाह ने कहा कि अत-तैयबा इलाके में इस्राईल का एक मिर्कावा टैंक दो आत्मघाती ड्रोन हमलों में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। हिज़्बुल्लाह ने जोर देकर कहा कि इस्राईल द्वारा युद्धविराम उल्लंघन का सख्त और करारा जवाब दिया जाएगा, और प्रतिरोधी ताकतें दुश्मन को हर आक्रामक कार्रवाई की कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगी।