ईरान ने अमेरिका को चेताया, नाकाबंदी जारी रही तो करेंगे कार्रवाई 

खातेमुल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने एक बयान में ज़ोर देकर कहा है कि अगर अमेरिका इस इलाक़े में नेवल ब्लॉकेड, डकैती और पाइरेसी जैसी अपनी आक्रामक मिलिट्री कार्रवाई जारी रखता है, तो उसे ईरान की ताक़तवर आर्म्ड फोर्सेज़ से जवाब मिलेगा।

बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान की आर्म्ड फोर्सेज़ के पास देश की सॉवरेनिटी, इलाके और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पहले से ज़्यादा ताकत और तैयारी है, यह देखते हुए कि अमेरिकन मिलिट्री ने “तीसरे थोपे गए युद्ध” के दौरान ईरान की सैन्य क्षमताओं का कुछ हिस्सा पहले ही अनुभव कर लिया था।

इसमें आगे कहा गया कि ईरानी सेनाएँ इस इलाके में अपने दुश्मनों के व्यवहार और हरकतों पर नज़र रखने के लिए तैयार और पक्की हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट को मैनेज और कंट्रोल करना जारी रखेंगी। हेडक्वार्टर ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और जायोनी शासन की ओर से फिर से हमला होता है, तो उन्हें और भी ज़्यादा नुकसान होगा।