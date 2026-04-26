मिस्र की चेतावनी, मध्य पूर्व का नक्शा बदलने की हो रही साजिश

मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने कहा है कि मध्य पूर्व, ख़ासकर गज़्ज़ा और आसपास के क्षेत्र में हालात बहुत गंभीर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कुछ ताकतें मिलकर इस पूरे इलाके के नक्शे और राजनीतिक स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही हैं।

सीसी ने अपने टीवी भाषण में कहा कि यह समय बहुत संवेदनशील है और इस तरह की कोशिशें क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरनाक हो सकती हैं। उन्होंने गज़्ज़ा में हुए संघर्ष के बाद हुए संघर्षविराम के दूसरे चरण को पूरी तरह लागू करने की मांग की। इसमें उन्होंने कहा कि गज़्ज़ा में बिना रोक-टोक मानवीय मदद पहुंचनी चाहिए और वहां के पुनर्निर्माण का काम तुरंत शुरू होना चाहिए।

इसके अलावा, मिस्र के राष्ट्रपति ने यह भी साफ कहा कि वे किसी भी ऐसी योजना का विरोध करते हैं जिसमें फिलिस्तीनी लोगों को जबरन उनके घरों से हटाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को उनके अपने इलाके में रहने और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।