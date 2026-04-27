वैश्विक बाजार में ईरानी तेल की कीमत में उछाल, 99 डॉलर के पार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईरानी तेल की कीमत में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां प्रति बैरल कीमत 99 डॉलर से ऊपर चली गई है। अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी तेल की कीमत में 3% की वृद्धि हुई है, जिसके बाद यह 99 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई है।

ऑयल प्राइस वेबसाइट के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी यूरोप में ईरानी हल्के तेल की कीमत 98.01 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि ईरानी भारी तेल और फोरोज़ान क्रमशः 96.11 और 96.36 डॉलर में बिके।

भूमध्यसागर क्षेत्र में भी ईरानी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई, जहां हल्का तेल 97.36 डॉलर और भारी तेल 95.21 डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि फोरोज़ान तेल की कीमत 95.46 डॉलर प्रति बैरल रही।

रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक कीमत मिस्र के सिदी करीर बंदरगाह पर दर्ज की गई, जहां ईरानी हल्के तेल की कीमत 99.26 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि भारी तेल 97.11 डॉलर और फोरोज़ान 97.36 डॉलर प्रति बैरल में बिका।