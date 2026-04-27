ईरानी सेना की चेतावनी, दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देंगे

खातमुल-अंबिया हेडक्वार्टर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका और ज़ायोनी सरकार को चेतावनी दी है कि ईरानी सशस्त्र बल पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी गलती का सख्त जवाब दिया जाएगा। अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, खातमुल-अंबिया सेंट्रल डिफेंस हेडक्वार्टर के उप कमांडर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि अगर अमेरिकी और ज़ायोनी दुश्मन कोई भी हरकत करते हैं, तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी और हुरमुज़ जलडमरूमध्य ईरान और उसके पड़ोसी देशों का क्षेत्र है, और अमेरिका को इस बारे में राय देने का कोई अधिकार नहीं है।

जनरल असदी ने अमेरिकी नेताओं की धमकियों को अमेरिकी जनता के लिए शर्मनाक बताया और कहा कि वे ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी कर रहे हैं जिनका अमेरिका से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि दुश्मन ईरान के तेल संसाधनों को लूटना चाहते हैं।

हमने अमेरिका से साफ कह दिया है कि यह वेनेज़ुएला नहीं है कि आप इसके संसाधन लूट सकें, क्योंकि इस्लामी गणराज्य ईरान और उसकी जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका और ज़ायोनी सरकार ने दोबारा हमला किया, तो ईरान की सशस्त्र सेनाओं के पास उसका जवाब देने की पूरी योजना है और उन्हें पहले से भी ज्यादा कड़े जवाब का सामना करना पड़ेगा।