गज़्ज़ा में स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करने के लिए 10 अरब डॉलर की जरूरत

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, गज़्ज़ा में नष्ट हो चुके अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को फिर से बनाने के लिए आने वाले पांच वर्षों में भारी निवेश की आवश्यकता होगी। अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि गज़्ज़ा के स्वास्थ्य तंत्र को दोबारा खड़ा करने के लिए लगभग 10 अरब डॉलर चाहिए होंगे। जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन की प्रतिनिधि रयान हिल्डे वान डोरडट ने बताया कि यह राशि अगले पांच साल में खर्च होगी। इसमें टूटे हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्निर्माण, चिकित्सा सेवाओं की बहाली और मरीजों के इलाज की व्यवस्था शामिल है। उन्होंने बताया कि युद्ध की वजह से हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई लोगों को अंग खोने, लकवे और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और बड़ी संख्या में बच्चे भी प्रभावित हुए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, गज़्ज़ा में 1800 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बेघर लोगों के लिए बनाए गए 1600 से अधिक शरण स्थलों का जब सर्वे किया गया, तो वहां साफ-सफाई की कमी, चूहे और कीड़े-मकोड़े जैसी समस्याएं पाई गईं, जिससे लगभग 14 लाख 50 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा, 80% से ज्यादा शरण स्थलों में खुजली और अन्य संक्रामक बीमारियां जैसे दाने, जूं और खटमल की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे गज़्ज़ा में स्वास्थ्य संकट और बढ़ने का खतरा है।