ईरान के खिलाफ अमेरिकी ज़ायोनी युद्ध का खुलासा करते हुए अमेरिका के पूर्वाधिकारी न कहा कि ज़ायोनी लॉबी ने अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में खींच लिया है। पूर्व अमेरिकी अधिकारी जो केंट ने कहा कि ज़ायोनी लॉबी ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में धकेल दिया, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र के पूर्व प्रमुख जो केंट ने कहा कि ज़ायोनी लॉबी ने अमेरिका पर ईरान के खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध थोप दिया। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका मध्य पूर्व में तनाव और संघर्ष को बढ़ावा देना बंद करे, क्योंकि इस नीति से कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि अमेरिका को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो केंट ने ईरान के खिलाफ युद्ध के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया था। वह पहले भी इस्राईल के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। इससे पहले, अमेरिका के नाटो से संभावित बाहर निकलने पर टिप्पणी करते हुए जो केंट ने कहा था कि यह कदम बाहरी संघर्षों से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हो सकता है कि अगर भविष्य में तुर्की और इस्राईल सीरिया में आमने-सामने आएं, तो अमेरिका इस्राईल का साथ दे सके।