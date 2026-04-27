प्रतिरोधी मोर्चा पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट

कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल इस्माइल क़आनी ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह और अन्य प्रतिरोधी समूहों की बढ़ती हुई रक्षा शक्ति और आपसी तालमेल की वजह से ज़ायोनी लक्ष्यों को नाकामी मिली है। अहले बैत समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़आनी ने कहा कि आज प्रतिरोध का मोर्चा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संगठित हो चुका है और इसके सभी हिस्से एक मजबूत एकता में बदल गए हैं।

जनरल क़आनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपने संदेश में कहा कि मौजूदा हालात में दुनिया का ध्यान हिज़्बुल्लाह और प्रतिरोध के अन्य अहम हिस्सों पर है, जो मैदान में दुश्मन के इरादों को नाकाम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इतिहास गवाह है कि ज़ायोनी सरकार पिछले कई दशकों में अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल रही है और अब भी दक्षिणी लेबनान में उसे हार और नाकामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।

कुद्स फोर्स के कमांडर ने यह भरोसा जताया कि ज़ायोनी सरकार का भविष्य अंधकारमय है और प्रतिरोध की ताकत, एकता और दृढ़ता के सामने उसकी सभी योजनाएं विफल होती रहेंगी।