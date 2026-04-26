रूस की चेतावनी, परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है दुनिया

मॉस्को ने चेतावनी दी है कि दुनिया धीरे-धीरे बड़े परमाणु शक्तियों के बीच सीधे युद्ध की ओर बढ़ रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया में परमाणु तनाव लगातार बढ़ रहा है और पश्चिमी देशों की नीतियाँ स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। इससे परमाणु ताकत वाले देशों के बीच सीधा सैन्य संघर्ष भी हो सकता है। रूसी प्रतिनिधि आंद्रेई बेलूसोव ने एक सम्मेलन में कहा कि रूस और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ रहा है और यह रूस के महत्वपूर्ण हितों के लिए खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह स्थिति परमाणु देशों के बीच युद्ध का कारण बन सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देश बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और पहले हुए समझौतों और वादों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें 2022 में परमाणु युद्ध रोकने और हथियारों की दौड़ कम करने पर हुआ समझौता भी शामिल है। बेलूसोव ने कहा कि तीन पश्चिमी परमाणु देश उन समझौतों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे दुनिया में हथियारों की दौड़ और अस्थिरता का खतरा बढ़ रहा है।
26 अप्रैल 2026 - 17:19
समाचार कोड: 1806673
पश्चिमी देश बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और पहले हुए समझौतों और वादों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें 2022 में परमाणु युद्ध रोकने और हथियारों की दौड़ कम करने पर हुआ समझौता भी शामिल है।
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