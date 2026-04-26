अमेरिकी मीडिया अपने ही लोगों को कर रहा है गुमराह

एक अमेरिकी मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा है कि अमेरिका के मीडिया ने कई बातें लोगों से छुपाई हैं। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि NBC न्यूज ने पहली बार यह पुष्टि की है कि युद्ध की शुरुआती अवस्था में ईरान की वायुसेना ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला किया था। उसने कहा कि यह सिर्फ मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं था, बल्कि ईरान की वायुसेना ने सीधे अमेरिकी बेस पर हवाई बमबारी की थी, और यह बात अब जाकर सामने आ रही है। उसने आगे लिखा कि अमेरिकी मीडिया ने यह जानकारी लोगों से छुपाई, और अब धीरे-धीरे सच्चाई सामने आ रही है।