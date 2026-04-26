गज़्ज़ा में ज़ायोनी हमलों के नतीजे में अब तक 72,587 लोग शहीद

फिलिस्तीन के गज़्ज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 7 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध के बाद अब तक कुल 72,587 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,72,381 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हुई है और 11 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, लेकिन बचाव दल के पास जरूरी उपकरण न होने के कारण उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है। 11 अक्टूबर को हुए संघर्षविराम के बाद से अब तक 811 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,278 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान मलबे से 761 शव भी निकाले गए हैं। कुल मिलाकर, गज़्ज़ा में स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।