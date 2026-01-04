अमेरिका ने कोई गलती की, तो उसके सैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख डॉक्टर अली लारीजानी ने बयान दिया है कि ज़ायोनी अधिकारियों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया रुख ने मौजूदा हालात के पीछे छिपे पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान विरोध करने वाले कारोबारी और बाजारी वर्ग और अशांति फैलाने वाले और तोड़फोड़ करने वाले तत्वों के बीच स्पष्ट अंतर है। उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी हस्तक्षेप स्थिति को मौलिक रूप से बदल देगा। ईरान के इस वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी कि ट्रम्प को इस बात का अच्छी तरह से अहसास होना चाहिए कि ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा होगी और अमेरिकी हितों को गंभीर नुकसान पहुँचेगा।

एक सीधे संदेश में उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता को यह समझना चाहिए कि यह ट्रम्प ही हैं जिन्होंने इस दुस्साहसिक कार्य की शुरुआत की है, और उन्हें अपने सैनिकों की सुरक्षा के संबंध में सतर्क रहना चाहिए।

याद रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को ईरान के खिलाफ धमकी देते हुए दावा किया कि अगर ईरानी अधिकारियों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया, तो वाशिंगटन सशस्त्र हस्तक्षेप के लिए तैयार है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है, जो उनका रिवाज है, तो अमेरिका उनकी मुक्ति के लिए आएगा, हम तैयार हैं।

बता दें कि पिछले सप्ताह के दौरान ईरान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने कई लोगों की गिरफ्तारी का ऐलान किया है, जिन पर विदेश में स्थित देश-विरोधी समूहों से संपर्क रखने और जन विरोध के बहाने दंगे भड़काने का आरोप है।