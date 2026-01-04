सोमालिया की सेना ने अल-शबाब आतंकवादी समूह के 29 सदस्यों को मार गिराया  

अहलुलबैत (अ.स.) समाचार एजेंसी -अबना- के अनुसार, सोमालिया के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि देश के सशस्त्र बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर मध्य शेबेली राज्य में आतंकवादी समूह अल-शबाब के 29 सदस्यों को मार गिराने में सफलता हासिल की।
रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन लोगों के मारे जाने के अलावा, मध्य शेबेली में रात में किए गए हवाई हमले में वे वाहन और हथियार भी नष्ट कर दिए गए जो नागरिकों के खिलाफ "आतंकवादी हमले" करने के लिए तैयार किए गए थे।
सोमालिया के रक्षा मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा सहयोग, सूचना साझाकरण और परिचालन सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर समर्थन के लिए "अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों" को भी धन्यवाद दिया, हालाँकि इन भागीदारों के नाम नहीं लिए गए।
बता दें कि अल-शबाब आतंकी समूह वर्ष 2007 से एक सशस्त्र विद्रोह शुरू करते हुए इस्लामी शरिया के नाम पर सोमालिया में सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहा है।
