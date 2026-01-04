ज़ायोनी सेना ने सीरिया के दक्षिण में मजबूती से कदम जमाए

अहलुलबैत (अ.स.) समाचार एजेंसी - अबना के अनुसार, ज़ायोनी सेना ने एक बार फिर दक्षिणी सीरिया में अपनी सैन्य घुसपैठ तेज कर दी है और कुनैत्रा प्रांत के दक्षिणी इलाकों में कई क्षेत्रों में घुस गई है।

सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी साना ने बताया कि पांच सैन्य वाहनों के साथ ज़ायोनी सेना ने "तल अल-अहमर अल-ग़र्बी" क्षेत्र से चलकर कुनैत्रा के दक्षिणी ग्रामीण इलाके में "ऐन अल-ज़ीवान" गाँव की ओर बढ़ी। इस टुकड़ी ने गाँव के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर, ऐन अल-ज़ीवान और "कोदना" गाँव के बीच संपर्क मार्ग पर, एक चौकी स्थापित की।

साना के अनुसार कब्जाधारी सेना उसी दिन पहले कुनैत्रा प्रांत के दक्षिणी ग्रामीण इलाके में "ऐन अल-क़ाज़ी" और "बरीका" गाँवों में भी घुस गई थीं।

रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी सेना 1974 में हस्ताक्षरित सेना अलगाव समझौते का उल्लंघन जारी रखे हुए है और दक्षिणी सीरिया में आगे बढ़कर सीरियाई नागरिकों पर हमला कर रही है।

ज़ायोनी सेना ने कुनैत्रा के पश्चिमी ग्रामीण इलाके में "अल-रफीद" शहर के आसपास सीरियाई नागरिकों के एक समूह पर गोलियाँ भी चलाईं। "अल-इख़बारिया अस्-सूरिया" नेटवर्क के संवाददाता ने बताया कि यह हमला तब हुआ जब नागरिक सेना अलगाव रेखा के पास अपने जानवर चरा रहे थे और मशरूम इकट्ठा कर रहे थे, जिसके कारण कई जानवर मारे गए।

सीरिया सरकार ने कई बार ज़ायोनी सेना को अपनी भूमि से वापस बुलाने की मांग की है और जोर देकर कहा है कि दक्षिणी सीरिया में इस्राईल की सभी कार्रवाइयाँ गैरकानूनी हैं। दमिश्क ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस्राईल की कार्रवाइयों को रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभाने का भी आग्रह किया है।