इराक की रक्षा के लिए हशदुश शअबी का सशस्त्र रहना जरूरी 

अहलुल-बैत (अ.स.) न्यूज एजेंसी - अबना की रिपोर्ट के अनुसार, इराक के पीपुल्स मोबिलाइजेशन संगठन के प्रमुख फालिह अल-फय्याज़ ने शहीद सुलेमानी और अबु महदी अल-मुहंदिस की शहादत की छठी वर्षगांठ के आधिकारिक समारोह में कहा कि 2014 से पहले का इराक उसके बाद के इराक से अलग है।

इराक की आधिकारिक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि उस पीड़ा ने एक बहादुर सेना और आंतरिक मंत्रालय का पुनर्निर्माण किया और हमारे पीपुल्स मोबिलाइजेशन का गठन किया।

इराक की पीपुल्स मोबिलाइजेशन संगठन के प्रमुख ने कहा कि कुछ लोग पीपुल्स मोबिलाइजेशन और सुरक्षा बलों के बीच संबंधों में तनाव पैदा करना चाहते थे, लेकिन पीपुल्स मोबिलाइजेशन के कमांडरों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कमांडरों के बीच संबंध आध्यात्मिक हैं।

उन्होंने कहा कि पीपुल्स मोबिलाइजेशन ने इराकी राष्ट्र के बीच वास्तविक सह-अस्तित्व स्थापित करने में भूमिका निभाई है और कहा कि हम शहीदों के खून के प्रति वफादार रहने की कसम खाते हैं।

अल-फय्याज़ ने कहा कि विजयी कमांडरों और उनके साथियों की हत्या का अपराध राज्य आतंकवाद है जो अमेरिका द्वारा किया गया था।

उन्होंने कहा कि इस दुनिया में, जंगल के कानून की वापसी के तहत, कमजोर लोग शिकार बन जाते हैं, पीपुल्स मोबिलाइजेशन के हथियार देशों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य क्षमताओं और प्रौद्योगिकी का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।