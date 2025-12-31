सीरिया संघर्ष, एसडीएफ ने तकफीरी गुटों को निशाना बनाया

कुर्द डेमोकरटेक फोर्सेस (एसडीएफ) ने सीरिया के सत्ताधारी तकफीरी गठबंधन के ठिकानों को हमलों का निशाना बनाया है।

सीरिया में जराइ आंतरिक संघर्ष के बीच, कुर्द बल एसडीएफ ने आज जोलानी शासन की सेनाओं के ठिकाने को निशाना बनाया।

एसडीएफ ने घोषणा की कि उन्होंने जौलानी शासन से जुड़े तत्वों के ठिकाने को निशाना बनाया है। एसडीएफ ने कहा कि उत्तरी सीरिया में स्थित तिशरीन बांध के आसपास जौलानी के लड़ाकों द्वारा ड्रोन हमलों के बाद ये हमले किए गए।

एसडीएफ के बयान के अनुसार, जौलानी शासन के लड़ाकों ने ड्रोन हमलों के बाद आज भी तिशरीन बांध के आसपास इन बलों के खिलाफ हमले किए।

याद रहे कि सीरिया में असद शासन के पतन के बाद से, दमिश्क और देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में एसडीएफ और तकफीरी गुटों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं।