इस्राईल की हरकत पर भड़के बिन सलमान, नेतन्याहू पागल हो गया 

31 दिसंबर 2025 - 16:01
सऊदी अरब के इस कठोर रुख से पता चलता है कि इस्राईल का सोमालीलैंड कार्ड उसे अफ्रीका में पैर जमाने के बजाय अरब दुनिया के साथ संबंधों में एक बड़ी कूटनीतिक आपदा की ओर ले जा सकता है।

सऊदी शाही दरबार के एक उच्च स्रोत ने सोमालीलैंड को मान्यता देने के ज़ायोनी फैसले पर गंभीर आक्रोश व्यक्त करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू को पागल करार दिया है।
सऊदी शाही दरबार के एक जिम्मेदार स्रोत ने ज़ायोनी मीडिया से बातचीत में तल अवीव की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है। स्रोत का कहना है कि सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देना न केवल सोमालिया की स्थिरता को निशाना बनाना है, बल्कि उन सभी अरब और इस्लामिक देशों के खिलाफ मोर्चा खोलना है जिन्होंने इस्राईल के साथ सामान्यीकरण समझौते किए हैं, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरैन, मोरक्को और सूडान शामिल हैं।
सऊदी स्रोतों ने नेतन्याहू की नीतियों को पागलपन बताते हुए कहा कि वह अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि नेतन्याहू कैसा महसूस करेंगे जब सऊदी अरब वेस्ट बैंक, गज़्ज़ा और दक्षिणी लेबनान के प्रतिरोधी आंदोलन को औपचारिक समर्थन की घोषणा कर दे? क्या वह इसे युद्ध की घोषणा नहीं समझेंगे? इन कदमों के बाद भी क्या वे संबंधों की बहाली की बात करेंगे? यह पूरी तरह से पागलपन है।
इस्राईल इस समय क्षेत्रीय स्तर पर सबसे खराब स्थिति और अलग-थलगपन का सामना कर रहा है। मिस्र की समुद्री सीमाओं और बाबुल-मंदब के नजदीक सऊदी हितों को चुनौती देना एक स्पष्ट खतरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सऊदी अरब के इस कठोर रुख से पता चलता है कि इस्राईल का सोमालीलैंड कार्ड उसे अफ्रीका में पैर जमाने के बजाय अरब दुनिया के साथ संबंधों में एक बड़ी कूटनीतिक आपदा की ओर ले जा सकता है।

