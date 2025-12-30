अल-कस्साम ने शहीद अबू उबैदा का असली नाम और तस्वीरें जारी कीं



अल-कस्साम ब्रिगेड के नए नियुक्त प्रवक्ता ने अपने पहले आधिकारिक संबोधन में शहीद अबू उबैदा की तस्वीरें जारी कीं और उनका असली नाम हुज़ैफ़ा समीर अब्दुल्लाह अल-कहलूत बताया।

अबू उबैदा लंबे समय से फिलिस्तीनी प्रतिरोध का ऐसा प्रतीक बन गए थे जिनकी आवाज़ और लाल रुमाल दुनिया भर में स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बन गया था। वह अपने सभी बयानों और प्रेस ब्रीफिंग में मुखौटा पहनकर आते थे, जिसके कारण उन्हें एक मुजाहिद और मुखौटाधारी कमांडर के नाम से जाना जाता था। ज़ायोनी खुफिया एजेंसियाँ वर्षों तक उनकी असली पहचान जानने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वह अपनी शहादत तक एक रहस्य बने रहे।

अल-कस्साम के नए प्रवक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि अबू उबैदा (हुज़ैफ़ा अल-कहलूत) ने अपना जीवन कुद्स की आज़ादी और मज़लूम फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी शहादत अल-कस्साम के हौसले को कम नहीं करेगी बल्कि प्रतिरोध के इस सफर को और मजबूती देगी।

याद रहे कि अबू ओबैदा की शहादत की ख़बर ऐसे समय में आई है जब गज़्ज़ा में ज़ायोनी आक्रामकता के खिलाफ प्रतिरोध अपने चरम पर है।

उनकी तस्वीरों के प्रकाशन ने जहाँ फिलिस्तीनियों के दिलों में दुख की लहर दौड़ा दी है, वहीं उनकी कुर्बानी को प्रतिरोध ब्लॉक के लिए एक महान रणनीतिक और आध्यात्मिक पूंजी के रूप में देखा जा रहा है।