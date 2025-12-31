ज़ायोनी सेना में आत्महत्या की दर में वृद्धि

अहलुलबैत (अ.स.) अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी (अब्ना) के अनुसार, ज़ायोनी सेना ने कहा कि वर्ष 2025 में, 21 सैनिकों ने आत्महत्या की है; यह आंकड़ा इस वर्ष की शुरुआत से मारे गए 151 ज़ायोनी सैनिकों का ही एक अंग है।

ज़ायोनी सेना के अनुसार, इनमें से 88 सैनिक संचालन गतिविधियों में, तीन सैनिक हमलों और शत्रुतापूर्ण कार्यों में मारे गए हैं।

इसके अलावा, 15 सैनिक बीमारी से, 17 सैनिक सड़क दुर्घटनाओं में, एक सैनिक सैन्य वाहन दुर्घटना में, एक सैनिक हथियार दुर्घटना और पांच सैनिक अन्य घटनाओं में मारे गए हैं, जिनके बारे में विवरण नहीं दिया गया है।

आत्महत्या करने वाले सैनिकों में से, 11 अनिवार्य सैन्य सेवा के सैनिक, नौ रिजर्व बलों के सदस्य और एक स्थायी सेना का सदस्य था।

ज़ायोनी सेना घरेलू स्तर पर भी आलोचनाओं का सामना कर रही है कि वह सार्वजनिक मनोबल और प्रचार युद्ध को बनाए रखने के लिए वास्तविक हताहतों के आंकड़े छिपा रही है।

ज़ायोनी सेना ने कहा है कि वह मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के क्षेत्र में अपने बलों के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण और सहायता उपलब्ध करा रही है। सैन्य बलों के लिए युद्धक्षेत्र में उपस्थिति के कारण होने वाली प्रतिक्रियाओं के इलाज के लिए एक विशेष क्लीनिक स्थापित किया गया है।

आम तौर पर, गज़्ज़ा में सैन्य अभियानों में भाग लेने के बाद कई सैनिक गंभीर मनोवैज्ञानिक विकारों से पीड़ित हो जाते हैं।