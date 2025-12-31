  1. होम
  2. सेवा
  3. अन्य इस्लामी देश

यमन से अमीरात की सैन्य वापसी की बातें बेबुनियाद 

31 दिसंबर 2025 - 15:00
समाचार कोड: 1768236
यमन से अमीरात की सैन्य वापसी की बातें बेबुनियाद 

अमीरात ने 2019 में भी यमन से पूर्ण रूप से निकलने का ऐलान किया था, लेकिन उसकी सैन्य उपस्थिति, विशेष रूप से यमन के द्वीपों और रणनीतिक सुविधाओं में, अब तक जस की तस बनी हुई है।

यमन मुक्ति मोर्चा के महासचिव, आरिफ अल-आमिरी ने दावा किया है कि संयुक्त अरब अमीरात की यमन से सैन्य वापसी की बातें सच्ची नहीं है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी और पूर्वी यमन में जो कुछ हो रहा है, वह सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रभाव और शक्ति का संघर्ष है।
अल-आमिरी के अनुसार, अमीरात के सैन्य बलों के यमन छोड़ने के लिए सऊदी अरब का 24 घंटे का अल्टीमेटम बिना किसी वास्तविक नतीजे और अमीरात के सैन्य बलों की निकासी के समाप्त हो गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि अमीरात ने 2019 में भी यमन से पूर्ण रूप से निकलने का ऐलान किया था, लेकिन उसकी सैन्य उपस्थिति, विशेष रूप से यमन के द्वीपों और रणनीतिक सुविधाओं में, अब तक जस की तस बनी हुई है।
अल-आमिरी ने कहा कि इस संघर्ष के वास्तविक विजेता यमन के लोग नहीं, बल्कि अमेरिका और इस्राईल हैं। आक्रमणकारी गठबंधन का मुख्य उद्देश्य यमन को कई टुकड़ों में बांटना है।

आपकी टिप्पणी

You are replying to: .
टिप्पणीसंकेत
captcha