सीरिया, अलवी आबादी वाले इलाकों पर जौलानी के आतंकियों का हमला

सीरिया में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जौलानी के नेतृत्व वाली आतंकी समूह की सरकार की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी क्रम में तकफीरी आतंकियों ने लातकिया में अलवी आबादी वाले इलाकों पर हमला किया है।
स्थानीय स्रोतों के अनुसार जौलानी शासन से जुड़े तत्वों ने सांप्रदायिक नारे लगाते हुए लातकिया के अलवी बहुल इलाकों पर धावा बोल दिया। हमले के दौरान उक्त इलाकों में दुकानों और वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए, जिसके कारण नागरिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा।
दूसरी ओर, हमाह के आसपास के इलाके में स्थित अकीरिया नामक गाँव में एक अलवी युवक अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में जान से हाथ धो बैठा।
मार गया युवक अपने घर के सामने खड़ा था कि मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर हमला किया, और फायरिंग से पहले उससे पूछा कि क्या वह अलवी है या नहीं।
हाल ही में बानियास, लातकिया, जबला और हुम्स के अलवी आबादी वाले इलाकों में जौलानी सरकार की कथित ज्यादतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जिनके दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके गुप्त हिरासत केंद्रों में भेज दिया गया।
लातकिया में अलवी इलाकों पर हमला, संपत्ति को नुकसान, जबकि हमाह के आसपास के इलाके में एक अलवी युवक की पहचान के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई।
सीरिया में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जौलानी के नेतृत्व वाली आतंकी समूह की सरकार की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी क्रम में तकफीरी आतंकियों ने लातकिया में अलवी आबादी वाले इलाकों पर हमला किया है।
आपकी टिप्पणी