सऊदी अल्टिमेटम के बाद यमन में अमीरती बलों ने मोर्चाबंदी तेज़ की 

दक्षिणी यमन की ट्रांज़िशनल काउंसिल (एसटीसी) ने यमन की इस्तीफा दे चुकी सरकार और सऊदी अरब द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, देश के पूर्व में हज़्रमौत और अल-मुहरा प्रांतों से अपनी सेनाओं की वापसी से इनकार कर दिया है।

वादी और हज़्रमौत के लिए दक्षिणी ट्रांज़िशनल काउंसिल के प्रमुख, मोहम्मद अब्दुलमलिक अल-ज़ुबैदी ने एक लाइव प्रसारण में राष्ट्रपति भवन से परिषद के नेतृत्व और दक्षिणी सरकारी बलों की वापसी के बारे में अफवाहों को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि सैनिकों का मनोबल बढ़ा हुआ है।

अरबी अल-जदीद अखबार के सूत्रों के अनुसार, दक्षिणी ट्रांज़िशनल काउंसिल के बलों ने बुधवार सुबह वादी खिरद और ग़ैल बिन यमीन से सैन्य बलों वादी हज़्रमौत में तैनात कर अपनी पकड़ और मजबूत की। स्थानीय सूत्रों ने बुधवार तड़के दबा, जौल मसहा और ग़ैल बिन यमीन में दक्षिणी ट्रांज़िशनल बलों और आने बलों के बीच सीमित झड़पों की सूचना भी दी।

इन सूत्रों ने कहा कि वादी हज़्रमौत में ट्रांज़िशनल बलों ने न केवल वापसी नहीं की है, बल्कि अपनी स्थिति को और मजबूत किया है और 'देअ अल-वतन' बलों के साथ यदि कोई टकराव होता है तो उसके लिए तैयार रहने के लिए मोर्चेबंदी की है।

यह घटनाक्रम उस समय सीमा के समाप्त होने के साथ हो रहा है जो सऊदी अरब ने दक्षिणी ट्रांज़िशनल काउंसिल को मंगलवार को दी थी, जिसमें अमीरत समर्थित बलों को बुधवार सुबह तक वापस बुलाने को कहा गया था।