शोक सभा में बदल शादी समारोह, ज़ायोनी सेना की दरिंदगी चरम पर 

अहलुलबैत न्यूज एजेंसी -अबना- की रिपोर्ट के अनुसार, ज़ायोनी सेना ने पूर्वी गज़्ज़ा शहर में एक आवास केंद्र पर गोलीबारी करके 6 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया और 5 अन्य लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह आवास केंद्र एक शादी समारोह की मेजबानी कर रहा था।

चिकित्सा स्रोतों ने बताया कि एक महिला सहित 6 शहीदों के शव और 5 घायलों को गज्जा के केंद्र में अल-ममदानी अस्पताल ले जाया गया। इस हमले ने पूर्वी गज़्ज़ा के अत-तुफ्फाह इलाके में एक स्कूल को निशाना बनाया, जिसे विस्थापितों के लिए आवास केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।

चश्मदीदों ने कहा कि एक इस्राईली टैंक इलाके में घुस गया और स्कूल के पास पहुँचने के बाद, उसने आवास केंद्र की ओर कई गोले दाग़े, जिसके कारण कई फिलिस्तीनियों की शहादत हुई और कई घायल हुए। उन्होंने बताया कि इस्राईली सेना ने दो घंटे से अधिक समय तक बचाव दल और एम्बुलेंस को मौके पर पहुँचने से रोका, जिससे पीड़ितों को ले जाने में देरी हुई।

चश्मदीदों के अनुसार, यह हमला आवास केंद्र में शादी समारोह के दौरान हुआ, जिससे पीड़ितों की संख्या बढ़ गई। यह क्षेत्र उन इलाकों में शामिल है जहाँ से इस्राईली सेना युद्धविराम समझौते के तहत पीछे हट चुकी थी।

