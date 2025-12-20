इराक में तैनात रूसी राजदूत एलबर्स कोट्राशेव ने स्पष्ट किया है कि उनका देश सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बश्शार-असद को दमिश्क के नए प्रशासन को नहीं सौंपेगा ।

रूसी राजदूत ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में अल-जौलानी सरकार द्वारा बश्शार-असद की वापसी की मांग की संभावना के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमने असद को मानवीय आधार पर शरण दी है।

याद रहे, सीरिया में अमेरिका और कुछ क्षेत्रीय देशों के समर्थन से तकफीरी आतंकी समूह हैयते तहरीरुश् शाम को नियंत्रण मिलते ही बश्शार-असद ने रूस में शरण ले रखी है। दमिश्क पर काबिज आतंकी समूह और उसके अधिकारी बार-बार असद को सीरियाई अंतरिम सरकार को सौंपने की मांग कर रहे हैं।