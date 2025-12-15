  1. होम
यमन ने गज़्ज़ा में युद्धविराम उल्लंघन जारी रहने पर तल अवीव को चेतावनी दी

15 दिसंबर 2025 - 15:31
समाचार कोड: 1762161
यमन के लोकप्रिय जनांदोलन अंसारुल्लाह से जुड़े सनआ विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ज़ायोनी शासन द्वारा गज़्ज़ा पट्टी में युद्धविराम समझौते का उल्लंघन जारी रखने के प्रति चेतावनी दी और कहा कि यह शासन फिलीस्तीनी लोगों के खिलाफ अपने आक्रमण जारी रखे हुए है।

अहलुलबैत न्यूज एजेंसी (अबना) की रिपोर्ट के अनुसार, सनआ विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि युद्धविराम उल्लंघन की हालिया घटना हमास के सैन्य विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर "राद सअद" को निशाना बनाना थी।
सनआ सरकार के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि  गज़्ज़ा में नरसंहार के अपराध बंद नहीं हुए हैं और रोजाना जारी हैं, जिससे हर दिन दर्जनों लोग शहीद हो रहे हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।"
ज़ायोनी शासन ने मानवीय सहायता के प्रवेश के संबंध में अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है और  गज़्ज़ा  में फिलीस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रमण और घेराबंदी को समाप्त नहीं किया है।
बयान के अनुसार, यमन जनांदोलन ने वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ने की भी चेतावनी दी है और कहा है कि ज़ायोनी शासन की कार्रवाइयों में फिलीस्तीनियों को निशाना बनाना, उनके घरों और संपत्तियों को नष्ट करना और इस कब्जे वाली भूमि पर बस्तियों के निर्माण की अभूतपूर्व योजनाएं शामिल हैं।
यमन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि वह ज़ायोनी शासन को युद्धविराम समझौते को पूरी तरह से लागू करने, इसके पहले चरण को पूरा करने, बिना किसी बाधा के मानवीय सहायता के प्रवेश को आसान बनाने, समझौते के दूसरे चरण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने और वेस्ट बैंक में सभी प्रकार के आक्रमण और बस्ती निर्माण को रोकने के लिए बाध्य करे।

