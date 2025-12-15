वेनेजुएला अपनी रक्षा रणनीति को मजबूत करने में जुटा 

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बोलीवेरियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ अमेरिका (एएलबीए) की 25वीं शिखर बैठक में जोर देकर कहा कि वेनेजुएला को हाल के हफ्तों में शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा है। इसलिए काराकास को अपनी रक्षा रणनीति की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बोलीवेरियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ अमेरिका (एएलबीए) की 25वीं शिखर बैठक में भाग लिया। उन्होंने बैठक में कहा कि वेनेजुएला को हाल के हफ्तों में शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा है, जिसमें सैन्य खतरे और वेनेजुएला के एक तेल टैंकर का जब्त किया जाना शामिल है।

मादुरो ने इन कार्रवाइयों को क्षेत्र में कानूनी और राजनयिक चैनलों के पूर्ण रूप से टूटने के रूप में जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी देने के लिए काराकास को अपने तरीके अपनाने पर मजबूर होना पड़ा।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव रखा कि एएलबीए के सदस्य देश वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए एक संयुक्त रणनीति अपनाएं। उन्होंने इस रणनीति को सदस्य राष्ट्रों की दीर्घकालिक और एकीकृत प्रतिरोध के साथ-साथ सभी पक्षों के लाभ के लिए साझा निर्माण और सहकारी आर्थिक विकास की एक एकीकृत नीति पर आधारित बताया।

मादुरो ने स्पष्ट किया कि यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय सामाजिक मॉडल को मजबूत करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है; एक ऐसा मॉडल जो लैटिन अमेरिकी नेताओं की आजादी संबंधी विचारधाराओं से लिया गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की गारंटी पर आधारित है।

उन्होंने अंत में कहा कि एएलबीए गठबंधन को अंतरराष्ट्रीय कानून की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए, खासकर ऐसी परिस्थितियों में जब दुनिया साम्राज्यवादी आक्रामकता में वृद्धि देख रही है।