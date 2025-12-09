शाम के तटीय शहरों में अलवी समुदाय की बड़ी हड़ताल  

शाम के तटीय शहरों में अलवी समुदाय द्वारा व्यापक हड़ताल की गई है। अलवी काउंसिल के प्रमुख शेख ग़ज़ाल की अपील पर लताकिया, जबला, टार्टस, सफिता, अल-द्रीकिश और मसयाफ जैसे अलवी बहुल इलाकों में हड़ताल के कारण बाज़ार और दुकानें बंद हो गईं।

अलवी बहुल इलाकों लताकिया, जबला, टार्टस, सफिता, अल-द्रीकिश और हमाह के लोगों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल में भाग लिया। शेख ग़ज़ाल ने दो दिन पहले अपने समर्थकों से पांच दिवसीय हड़ताल में भाग लेने की अपील की थी।

ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार अलवी नागरिकों के स्वामित्व वाले बाज़ार और दुकानें लगभग पूरी तरह बंद हैं, जो इस अपील के व्यापक स्वागत का संकेत है।

तटीय इलाकों में अलवी समुदाय द्वारा एकजुटता के कई संदेश भी जारी किए गए हैं, जिनमें धरने को गरिमा और अधिकारों की रक्षा के स्थायी रुख के रूप में बताया गया है।