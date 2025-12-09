ईरान और इराक ने नशीले पदार्थों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इराक ने घोषणा की है कि ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ खुफिया सहयोग के परिणामस्वरूप छह टन नशीले पदार्थ खोजकर नष्ट कर दिए गए हैं।

इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने नशीले पदार्थों के खिलाफ तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर कहा कि इस सहयोग के परिणामस्वरूप 1500 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 450 के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

इराकी नारकोटिक्स पुलिस के प्रमुख ने भी कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग में ईरान की भूमिका अतुलनीय है। इस सहयोग की निरंतरता ने इराक को अरब दुनिया में नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में एक प्रमुख स्थान दिलाया है।

इराकी अधिकारियों के अनुसार, दोनों देशों के बीच कई संयुक्त कार्रवाइयां चल रही हैं और बगदाद इस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है ताकि अब तक प्राप्त सफलताओं को बनाए रखा जा सके और व्यावहारिक क्षमताओं में वृद्धि की जा सके।

बगदाद में आयोजित सम्मेलन में क्षेत्र के बारह देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडलों ने भी भाग लिया।