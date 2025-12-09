दक्षिणी यमन में संकट गहराया, अदन हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणी यमन के शहर अदन के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अचानक उड़ानें रोक दी गई हैं, जिससे यात्रियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अरब गठबंधन ने उड़ानों के लिए परमिट जारी करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण स्थानीय एयरलाइनों को कई उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यात्री घंटों इंतजार करने के बाद निराश होकर हवाई अड्डा छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अदन और हज़्रमौत में दक्षिणी यमन की अंतरिम परिषद की अपील पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारी दक्षिणी यमन की स्वतंत्रता और एक नए देश के गठन की मांग कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, परिषद से जुड़े बलों ने हज़्रमौत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जो यमन के क्षेत्रफल का लगभग एक तिहाई है, जबकि अल-मुहरा प्रांत के कई क्षेत्र भी उनके नियंत्रण में आ गए हैं।

पिछले कुछ दिनों के दौरान दक्षिणी और पूर्वी यमन की स्थिति तेजी से बिगड़ गई है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात समर्थित बलों की बढ़त जारी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, रियाज़ समर्थित राष्ट्रपति परिषद के प्रमुख रशाद अल-अलीमी अदन छोड़ कर भाग चुके हैं और शहर अब व्यावहारिक रूप से संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थित समूहों के नियंत्रण में है।

स्थानीय सूत्रों ने आगे बताया कि सऊदी सैन्य बलों ने भी अदन से तत्काल वापसी शुरू कर दी है और एक सैन्य विमान के माध्यम से अपनी टुकड़ियों को वापस बुला लिया है। साथ ही, सऊदी अरब ने अदन हवाई अड्डे से सभी नागरिक उड़ानों के परमिट रोक दिए हैं, जिसे रियाज़ द्वारा दक्षिणी यमन की अंतरिम परिषद को एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।