पाकिस्तान ने तालिबान और भारत को चेतावनी दी



एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ स्टाफ कापद संभालते ही पड़ोसी देश भारत और अफगानिस्तान को चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए कमांडर जनरल आसिम मुनिर ने देश के सैन्यकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि काबुल में तालिबान सरकार को यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान और खवारिज उग्रवादियों (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के बीच एक का चयन करना होगा।

उन्होंने भारत सरकार को भी संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली को अपनी कल्पनाओं के बारे में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी आक्रमण का जवाब पहले से तेज और कठोर तरीके से देगा।

हाल के महीनों में पाकिस्तान के भारत और अफगानिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान से पाकिस्तानी तालिबान के तत्वों पर अंकुश लगाने का आग्रह किया है।

वहीं काबुल ने पाकिस्तानी तालिबान को समर्थन देने के इस्लामाबाद के आरोपों का खंडन किया है और इस्लामाबाद पर अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनाव बढ़ने से काबुल और दिल्ली के बीच संबंध मजबूत हुए हैं।