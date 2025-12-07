फिलिस्तीन की आज़ादी तक हथियार नहीं छोड़ेगा हमास

गज़्ज़ा में हमास के नेता खालिद अल हय्या ने कहा कि आंदोलन अपने हथियार केवल तभी फिलिस्तीनी सरकार को सौंपेगा जब इस्राईली कब्जा समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में गज़्जा का प्रशासन फिलिस्तीनी राज्य के अधीन होगा और उसे ही हथियार हस्तांतरित किए जाएंगे।

खालिद अल हय्या ने कहा कि हमारे हथियारों की मौजूदगी कब्जाधारियों की उपस्थिति से जुड़ी है, और यदि यह स्थिति समाप्त हो जाए तो हम अपने हथियार फिलिस्तीनी राज्य को सौंप देंगे। उनके कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सरकार से हमारी मंजूर फिलिस्तीनी राज्य से है।

खालिद अल हय्या ने कहा कि हथियारों के मुद्दे पर फिलिस्तीनी गुटों और मध्यस्थों के साथ बातचीत जारी है, और हमास इस बात के लिए तैयार है कि अंतरराष्ट्रीय बल सीमा पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करें और किसी भी युद्धविराम समझौते की निगरानी करें।