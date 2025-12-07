अमेरिका ने माना, ईरान में सरकार परिवर्तन की योजना में मिली नाकामी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पूर्व विशेष प्रतिनिधि टॉम बाराक ने हाल ही में स्वीकार किया है कि अमेरिका की ईरान में व्यवस्था बदलने की हस्तक्षेपपूर्ण कोशिशें विफल हो चुकी हैं।

प्राप्त विवरण के अनुसार, बाराक ने एक राष्ट्रीय पत्रिका के साथ बातचीत में कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ऐसी किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करते जो ईरान की व्यवस्था को बदलने की कोशिश हो, बल्कि वे क्षेत्र में स्थायी समाधान ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

बाराक ने बताया कि वाशिंगटन ने ईरान में व्यवस्था बदलने के लिए दो बार कोशिश की, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों को क्षेत्र के देशों को सौंपना अधिक बुद्धिमानी भरा कदम है।

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका ईरान के साथ एक समझौते पर पहुंचना चाहता है, हालांकि इसके लिए शर्त लगाई गई है कि ईरान अपनी गंभीरता दिखाए और क्षेत्र में सक्रिय बलों का समर्थन बंद करे।

सीरिया के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वाशिंगटन दमिश्क और इस्राईल के बीच सीमाओं और सुरक्षित क्षेत्रों के विवाद पर वास्तविक समझौते की तलाश कर रहा है, जिसके बाद संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें की जाएंगी।

बाराक ने इराक में अमेरिकी हस्तक्षेप को विफल बताते हुए कहा कि अमेरिका ने दो दशकों में तीन ट्रिलियन डॉलर खर्च किए लेकिन कोई परिणाम हासिल नहीं किया।