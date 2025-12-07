ज़ायोनी सेना ने जबल अल-शेख और शेबा फार्म्स में सैन्य अभ्यास शुरू किया  

ज़ायोनी सेना ने लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव और दमिश्क के निकट घुसपैठ की कार्रवाई के बाद, मक़बूज़ा जबल अल-शेख और शेबा फार्म्स इलाके में नए सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं।

ज़ायोनी सेना ने घोषणा की कि यह अभ्यास "गलील डिवीजन" द्वारा पिछले हफ्तों शुरू किए गए अभ्यास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लेबनान सीमा पर किसी भी संघर्ष की स्थिति के लिए तैयारी करना है।

सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी (साना) ने भी रिपोर्ट दी कि ज़ायोनी बलों ने दमिश्क के पश्चिमी इलाके बेत जेन के नजदीक फिर से घुसपैठ की है। इस्राईल ने दिसंबर 2024 से दक्षिणी सीरिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा बनाए रखा है।

शेबा फार्म्स, 1967 से ज़ायोनी शासन के कब्जे में है, जिसे लेबनान और सीरिया द्वारा अपना भूभाग बताया जाता है। लेबनान का इस भाग पर ऐतिहासिक दावा है।