सूडान, डेकेयर सेंटर पर ड्रोन हमले में 43 बच्चों सहित 79 की मौत  

अहल अल-बैत (अ.स.) न्यूज एजेंसी (अबना) की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण सूडान के एक डेकेयर सेंटर पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के ड्रोन हमले में दर्जनों लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए।

यह हमला दक्षिण कोरदोफ़ान राज्य के शहर "कलोगी" में हुआ। शुक्रवार देर शाम जारी एक बयान के अनुसार, मौके पर मौजूद राहतकर्मियों को भी एक दूसरे अप्रत्याशित हमले का निशाना बनाया गया।

सूडान के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि "रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने दक्षिण कोरदोफ़ान राज्य के कलोगी शहर में एक नई नरसंहारक कार्रवाई की, जिसमें 43 बच्चों और 6 महिलाओं सहित 79 नागरिकों की जान चली गई।"

यह हमला रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और सूडानी सेना के बीच लगातार जारी संघर्ष का हिस्सा है, जो दो साल से अधिक समय से चल रहा है और वर्तमान में लड़ाई का मुख्य केंद्र तेल-समृद्ध कोरदोफ़ान राज्य है।