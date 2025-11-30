इंडोनेशिया में भयानक तबाही, 300 से अधिक की मौत, सैंकड़ों लापता 

इंडोनेशिया में अचानक आई तबाही ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। सुमात्रा के तीन प्रांतों में आई फ्लैश फ्लड और भूस्खलन में अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 279 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यह जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (BNPB)ने दी।

BNPB प्रमुख सुहार्यंतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरी सुमात्रा में हुआ है, यहां अब तक 166 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 143 लोग लापता हैं। पश्चिम सुमात्रा में भी स्थिति बेहद गंभीर है, जहां 90 लोगों की मौत हुई है और 85 लोग लापता हैं, वहीं, आचेह प्रांत में 47 लोगों की मौत दर्ज की गई है और 51 लोग लापता बताए जा रहे हैं।