मिस्र की मांग, लेबनान की धरती से फौरन निकले ज़ायोनी सेना 

मिस्र ने कहा है कि ज़ायोनी सैनिकों को लेबनान की पूरी जमीन से पीछे हटना चाहिए। मिस्र के विदेश मंत्री ने लेबनान के खिलाफ इस्राईल की सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए इन हमलों को तुरंत रोकने और ज़ायोनी सेनाओं की पूरी तरह वापसी की मांग की।

स्पुतनिक के अनुसार, मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्दुलआती ने बेरूत की यात्रा के दौरान लेबनान के कई सांसदों से मुलाकात की और अपने देश के इस स्थायी रुख को दोहराया कि मिस्र लेबनान का दृढ़ता से समर्थन करता है।

उन्होंने कहा कि काहिरा लेबनान की राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करता है ताकि देश की स्थिरता और आंतरिक एकता को सुरक्षित रखा जा सके। अब्दुलआती ने जोर देकर कहा कि मिस्र लेबनान को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता व्यवस्था के एक मुख्य स्तंभ के रूप में देखता है।

लेबनान की संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना काहिरा की विदेश नीति की प्राथमिकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 को पूरी तरह लागू करने, ज़ायोनी सैनिकों की लेबनान की पूरी जमीन से वापसी और तल अवीव की ओर से जारी हमलों को रोकने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।