इराक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है अमेरिका 

अमेरिका पर इराक के आंतरिक मामलों में दखल देने के आरोप लगाते हुए इराक के राजनेताओं ने कहा है कि अमेरिका, ट्रंप के दूत के माध्यम से इराक के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है।

अल-मालूमाह के अनुसार, इराक के राष्ट्रीय जनजातीय आंदोलन के प्रमुख अब्दुलरहमान अल-जज़ाइरी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका, ट्रंप के दूत मार्क सावाया के ज़रिए इराक पर शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने बताया कि इस दूत ने इराक के लिए 13 शर्तें रखी हैं, ताकि अमेरिका इन शर्तों के माध्यम से देश में अपने हितों को सुरक्षित कर सके।

इराकी राजनीतिक विश्लेषक इब्राहिम अस्-सिराज ने भी कहा कि अमेरिका, विशेष रूप से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के दौरान, सावाया के माध्यम से इराक के आंतरिक मामलों में दखल देना चाहता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका की इराक में दखलअंदाज़ी कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह हस्तक्षेप कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता जहां वह अगले प्रधानमंत्री के चयन को प्रभावित कर सके, क्योंकि यह मामला संसद के बहुमत वाले गठबंधन के हाथ में है।

