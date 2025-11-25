अमेरिकी धमकियों से वेनेज़ुएला में राष्ट्रीय एकता बढ़ी 

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि अमेरिका की धमकियाँ देश की राष्ट्रीय एकता को और मजबूत कर रही हैं। सरकारी एजेंसी AVN के अनुसार, मादुरो ने एक स्थानीय बैठक में बताया कि वेनेज़ुएला की जनता अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ खड़ी है और किसी भी सैन्य खतरे का सामना करने के लिए तैयार है।

अमेरिकी सैन्य धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वाशिंगटन किसी भी तरीके और किसी भी जगह से हमला करे, वेनेज़ुएला को नुकसान नहीं पहुँचा सकता।

मादुरो ने बताया कि कल रात दक्षिणपंथी समूहों की एक नई साजिश को नाकाम किया गया है। उनके अनुसार, चरमपंथी धड़ा केवल हिंसा और तोड़फोड़ का सहारा ले रहा है।

राष्ट्रपति ने दावा किया कि ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार 90 फीसदी से ज्यादा लोग सेना का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला के दक्षिणपंथी धड़ों का अमेरिकी सैन्य हमले का समर्थन ही जनता के ग़ुस्से की मुख्य वजह है।

मादुरो के मुताबिक, हाल के हफ्तों में अमेरिकी सैन्य, राजनीतिक और मीडिया दबाव ने देश में बढ़ रही राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया है।

उधर अमेरिका ने नशीली दवाओं की तस्करी के बहाने कैरेबियन सागर और वेनेज़ुएला की सीमाओं पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, जबकि वाशिंगटन अपने हमलों के बारे में स्पष्ट सबूत नहीं दे सका है।

