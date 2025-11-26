लेबनान को ज़ायोनी शासन की धमकी, फिर करेंगे हमले 

ज़ायोनी शासन के युद्ध मंत्री ने लेबनान को धमकी देते हुए दावा किया कि अगर हिज़्बुल्लाह साल के अंत तक अपने हथियार नहीं छोड़ता, तो ज़ायोनी शासन एक बार फिर लेबनान में सैन्य कार्रवाई करेगा।

अल–नशरा की रिपोर्ट के अनुसार ज़ायोनी युद्ध मंत्री इज़राइल कातज़, ने लेबनान को खुले तौर पर युद्ध की धमकी दी है। कातज़ ने कहा कि हमें इस बात पर भरोसा नहीं है कि हिज़्बुल्लाह स्वेच्छा से और खुद से हथियार त्याग देगा। वॉशिंगटन ने हिज़्बुल्लाह को इस साल के अंत तक की समय-सीमा दी है।

उन्होंने दावा किया कि अगर हिज़्बुल्लाह साल के अंत तक हथियार नहीं रखता, तो हम एक बार फिर पूरी ताक़त से लेबनान में सैन्य कार्रवाई करेंगे।

ज़ायोनी आर्मी रेडियो ने कातज़ के हवाले से रिपोर्ट दी कि हम लेबनान के साथ समुद्री सीमा समझौते पर अपने रुख की समीक्षा कर रहे हैं; यह एक ऐसा समझौता है जिसमें गंभीर कमियाँ और कई कमजोरियाँ हैं।