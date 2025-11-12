इराक,  चुनाव के शुरुआती रुझान,सूडानी के "निर्माण और विकास गठबंधन" को बढ़त

इराक के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री अल सूडानी के "निर्माण और विकास गठबंधन को बढ़त के रुझान है। इराक निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि संसदीय चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी 55% से अधिक रही।

प्रारंभिक और गैर-आधिकारिक नतीजे बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के नेतृत्व वाला निर्माण और विकास गठबंधन बगदाद और बाबुल प्रांतों में आगे है।

अल-सुदानी ने कहा कि “इराकी जनता ने अपने संवैधानिक शासन की रक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 2 करोड़ से अधिक पात्र मतदाताओं में से करीब 1.09 करोड़ लोगों ने वोट डाला, जो पिछली बार की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक है।

विशेष मतदान में सुरक्षा बलों की भागीदारी 82.6% रही, जिसमें 14 लाख से अधिक कर्मियों ने मतदान किया।

आंतरिक रूप से विस्थापित नागरिकों में भागीदारी **77% रही, जिससे कुल मिलाकर 2.14 करोड़ पात्र मतदाताओं में से 1.2 करोड़ से अधिक लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

चुनाव सुरक्षा समिति के प्रमुख कैस ने कहा कि पूरा चुनाव शांतिपूर्ण और स्थिर माहौल में संपन्न हुआ।

