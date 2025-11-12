ब्रिटेन की ट्रैवल चेतावनी! भारत के इन इलाकों में जाने से किया साफ मना

ब्रिटेन ने भारत में अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारत-पाक सीमा, कश्मीर घाटी और मणिपुर राज्य में यात्रा को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है।

ब्रिटेन सरकार ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों और पर्यटकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी हाल ही में अपडेट की गई है, जिसमें हाल ही में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके का भी जिक्र है।

यूके के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) ने साफ चेतावनी दी है कि ब्रिटिश नागरिक भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी तरह की यात्रा न करें। इस क्षेत्र को असुरक्षित बताया गया है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में यात्रा पर रोक लगाई गई है, जबकि केवल जम्मू शहर में और वहां हवाई मार्ग से आने-जाने की अनुमति दी गई है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि कश्मीर घाटी के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, श्रीनगर शहर और जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे पर यात्रा न की जाए। FCDO ने जोर देकर कहा कि इन क्षेत्रों में हालात अस्थिर हैं और अचानक सुरक्षा स्थिति बिगड़ सकती है।

इसके साथ ही, ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर राज्य को लेकर भी चेतावनी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद मणिपुर में अभी भी कर्फ्यू और प्रतिबंध जारी हैं। मई से जुलाई 2025 के बीच राज्य में कई बार हिंसक झड़पें हुई हैं, इसलिए यहां गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

वाघा-अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग इस समय बंद है। इसलिए किसी भी ब्रिटिश नागरिक को इस क्षेत्र में जाने से परहेज करना चाहिए। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति FCDO की सलाह के विपरीत यात्रा करता है, तो उसका ट्रैवल इंश्योरेंस अमान्य हो सकता है।