अंतरिक्ष दौड़ में ईरान की बड़ी छलांग, तीन सैटेलाइट लॉन्च के लिए तैयार

ईरान की अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि ज़फ़र, पाया और कौसर नामक ईरान के तीन सैटेलाइट जल्द ही अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की स्पेस एजेंसी के प्रमुख हसन सालारिया ने “सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी” नामक एक कार्यक्रम में बताया कि ईरान जल्द ही इन तीन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने जा रहा है। यह लॉन्चिंग मौजूदा सर्दी के मौसम की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से सैटेलाइट डेटा-आधारित सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो कृषि उत्पादन के आकलन, खनिज संसाधनों की पहचान, पर्यावरणीय निगरानी और मौसम विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उपयोग की जा रही हैं।

सालारिया ने कहा कि ईरान की 10 वर्षीय अंतरिक्ष योजना को अपडेट किया जा रहा है, जो मंजूरी के बाद सरकारी संस्थाओं, निजी क्षेत्र और विश्वविद्यालयों के लिए एक व्यापक रोडमैप बनेगी। इस योजना का उद्देश्य सैटेलाइट डेटा का निर्णय-निर्माण और संकट प्रबंधन में प्रभावी उपयोग करना है।

उन्होंने कहा कि ईरान के अल्मास और कुनारान स्पेस बेस अपने अंतिम चरण में हैं और जल्द ही सक्रिय हो जाएंगे। इसके अलावा, ईरान चीन के साथ चंद्र अभियानों और इको देशों के साथ अनुसंधान सहयोग में भी भाग ले रहा है।

