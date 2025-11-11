दिल्ली धमाके की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची, भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा 

संयुक्त राष्ट्र में दिल्ली में हुए ब्लास्ट का मुद्दा छाया हुआ है। यूएनएससी में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने यूएनएससी से अपील करते हुए कहा कि हथियारों की तस्करी में मदद करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।

उन्होंने कहा, भारत लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, और हमें यह भली-भांति पता है कि अवैध हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी किस तरह आतंकवादी संगठनों के हाथों में खतरनाक रूप ले लेती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ऐसे हथियारों की आपूर्ति और उनके उपयोग में मदद करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए।