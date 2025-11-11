इराक, सरकार गठन में बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं देंगे 

इराक संसदीय चुनावों में मतदान करने के बाद बदर संगठन के प्रमुख हादी आमरी ने कहा कि इराक अपनी अगली सरकार के गठन में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा।

आमरी ने बग़दाद के एक मतदान केंद्र में वोट डालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इराक़ी जनता सरकार गठन की प्रक्रिया में किसी बाहरी दखल को स्वीकार नहीं करेगी।

उन्होंने कहा, “हम भविष्य की सरकार के गठन में किसी भी विदेशी दखल की इजाज़त नहीं देंगे। हम विदेशी दखल और नियंत्रण को लौटने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि इराक़ के लोग खुद अपने फैसले लें।

आमरी ने कहा कि नई सरकार में कोई अकेला नहीं होगा और किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। हमने सहमति जताई है कि समन्वय ढांचा चुनावों के बाद भी पूरी शक्ति के साथ अपना काम जारी रखेगा।”

मुक़तदा सद्र द्वारा चुनाव के बहिष्कार पर उन्होंने कहा, “हम सद्र आंदोलन के फैसले का सम्मान करते हैं। आज इराक़ ने चुनाव कराकर जीत हासिल की है और हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है।”

